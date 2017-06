Dois adolescentes de 17 anos são detidos após roubarem caminhonete

Redação Bem Paraná com Plantão de Polícia

Dois adolescentes, ambos de 17 anos, foram autuados em flagrante horas após roubarem uma caminhonete Mistsubishi L200, na tarde de terça-feira (20), pela equipe de investigação da 18ª Subdivisão Policial (SDP) de Telêmaco Borba. O flagrante aconteceu no bairro Vila Cristina. Além do veículo, com os jovens, a polícia apreendeu ainda a arma de fogo utilizada na ação criminosa.

