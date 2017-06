Em vídeo de humor, brasileiro diz que verão em Paris 'não é humano'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com o cearense Max Petterson não há rodeio. "Gente, vou aproveitar esse vídeo para dar um conselho pra vocês que querem vir para a Europa, para a França, para Paris no mês de junho, julho e agosto. Não venha. Venha não porque é um calor da molesta. É um negócio pra lhe matar. A não ser que você seja como Joana d'Arc e ache bom morrer queimado; ai você vem". O recado foi dado num vídeo que tem pouco mais de dois minutos. Divulgado no perfil do Facebook de Petterson na segunda (19), a gravação (disponível em https://www.facebook.com/max.petterson.5/videos/1866701450016543/) viralizou entre internautas. "Não é humano. As casas não são preparadas para o calor. As ruas são quentes, os ônibus não abrem as janelas. Aí quando você chega no ar condicionado, tá todo mundo concentrado. E o povo concentrado fede. Aí fica o que? Uma concentração de caatinga, uma caatinga 'refrigeralizada'. Aqui tem muita gente cheirosíssima, mas tem o povo que fede também, somos seres humanos. Mas uma coisa é feder no fim da tarde, quando se chega em casa, outra coisa é feder sete horas da manhã, indo para o trabalho". Petterson é ator e mora em Paris, onde estudou teatro na instituição de ensino Université Paris VIII Vincennes -Saint-Denis. Em um outro vídeo, posterior ao viral, diz que não está conseguindo responder a todas as mensagens que tem recebido. Com o sucesso, diz que quer fazer mais vídeos, mas não sem antes esclarecer: "Paris é escândalo e tem muito europeu bonito, já deixo a dica".