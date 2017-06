Chaves será homenageado por escola de samba em 2018

(foto: Divulgação)

Dois dos personagens mais adorados pelos brasileiros serão tema da escola de samba Unidos de Vila Mariana no carnaval de São Paulo em 2018. Chaves e Chapolin, personagens eternizados pelo humorista mexicano Roberto Bolaños, servirão como base para contar a história do México por meio do samba-enredo.

Também estarão presentes na homenagem as artes da pintora Frida Kahlo e também a cultura azteca e maia, que foram importantes para a formação cultural e histórica do México.

Este ano, homenageando o aniversário de 300 anos do aparecimento de Nossa Senhora Aparecida, a Vila Maria ficou em 7º lugar no desfile de escolas de samba.