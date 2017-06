PRF prende envolvidos em homicídio e roubo a residência na região de Curitiba

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu dois homens e uma mulher envolvidos no arrombamento de uma residência e em um homicídio registrados na madrugada desta quinta-feira (22) em Quitandinha (PR). Um adolescente também foi apreendido. As prisões ocorreram pela manhã, poucas horas após os crimes, durante abordagem na BR-277, em Balsa Nova, na região metropolitana de Curitiba.

Por volta de 8h30, em frente à Unidade Operacional São Luiz do Purunã, os agentes da PRF abordaram o veículo que havia sido roubado da residência, uma caminhonete Fiat Strada. Ocupavam a caminhonete dois homens, um adolescente, uma mulher e três crianças.

No veículo foram encontrados 18 pinos de cocaína, dois botijões de gás, um notebook, dois amplificadores, um DVD Player, um videogame e uma motosserra, entre outros equipamentos levados do imóvel. Alguns dos pinos da droga estavam abertos e o conteúdo, derramado sobre um saco plástico.

Um dos homens presos pela PRF era foragido da Penitenciária de Piraquara, de onde havia fugido há cerca de seis meses. A PRF encaminhou as crianças (duas meninas, uma de seis e a outra de três anos de idade, além de um bebê recém-nascido de 26 dias, do sexo masculino) para o Conselho Tutelar de Balsa Nova. Os presos, o veículo, a droga e os demais itens apreendidos foram levados para a Delegacia da Polícia Civil em Campo Largo.

Como foi o roubo

Conforme boletim registrado pela Polícia Civil, a residência das vítimas, localizada no bairro Rio da Várzea, em Quitandinha, foi arrombada por volta de 2 horas da madrugada. Três indivíduos invadiram a residência portando uma pistola. Eles ordenaram a dona do imóvel, uma mulher de 62 anos de idade, a deitar no chão e a amarraram com o cabo de um carregador de celular.

Eles disseram à vítima que haviam acabado de atirar na mão e nas nádegas do filho dela. Os invasores reviraram a casa, retiraram diversos bens e usaram a caminhonete da família para fugir. Na saída, a vítima ouviu disparos. O corpo do filho da vítima, de 31 anos, que não estava no imóvel, foi encontrado horas depois, nas imediações da residência. De acordo com a mãe, os autores do arrombamento haviam estado com o filho durante a tarde de ontem, na véspera do crime. Durante o arrombamento, eles estariam em busca de uma arma de fogo cuja existência ela disse desconhecer.