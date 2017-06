Prass não vê o Palmeiras decepcionante e põe time na briga pelo Brasileiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um dia depois da vitória do Palmeiras por 1 a 0 sobre o Atlético-GO, no Allianz Parque, em jogo válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, Fernando Prass negou que a campanha do time paulista na temporada seja decepcionante. O clube ocupa a sétima colocação no nacional, com 13 pontos, enquanto os goianos aparecem na antepenúltima, com seis. "O futebol tem, na minha visão, com a minha experiência de jogo e vida, duas situações diferentes: o futebol dos clubes, profissional, e o dos torcedores, e eles são muito diferentes em termos de divisão e análise. Muitas vezes, as coisas se confundem e não batem as coisas. O importante é conseguirmos ter clareza e tranquilidade para sabermos o que estamos fazendo e como tudo está rolando", disse o goleiro do Palmeiras, em entrevista à "ESPN". Mesmo com os sete pontos de desvantagem em relação ao Corinthians, líder do Brasileiro, Prass acredita que seu time ainda pode buscar o título da competição. De acordo com o camisa 1, a mudança no calendário, que adiou as decisões da Libertadores e da Copa do Brasil para o segundo semestre, ajuda. "Agora mudou bastante, a gente está em uma fase decisiva da Libertadores, com jogos decisivos um atrás do outro. Os jogos ficaram mais espaçados entre si. Temos uma partida das oitavas e só depois de um mês teremos a próxima partida. Dá para levar melhor com o novo calendário. A gente tem um grupo montado, não temos nenhum craque extra classe, mas temos uma equipe homogênea", opinou.