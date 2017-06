Rocha Loures usou jatinho da FAB para buscar “mala da propina” em São Paulo

Redação Bem Paraná com blog Política em Debate

22/06/17 às 16:50

Relatório da Polícia Federal na operação Patmos – desdobramento da Lava Jato que investiga as denúncias feitas pelo dono da JBS, Joesley Batista, envolvendo o presidente Michel Temer e o ex-deputado federal paranaense Rodrigo Rocha Loures (PMDB) – aponta que o parlamentar usou um jatinho da Força Aérea Brasileira (FAB) para ir de Brasília a São Paulo para pegar a mala com R$ 500 mil em propina de um executivo do grupo empresarial.

