Arraial e receitas com pinhão dão início ao inverno no Mercado Municipal

A chegada do inverno também marca uma programação especial em junho e julho em um dos espaços mais tradicionais da Prefeitura. Nos próximos três sábados (24/6, 1/7 e 8/7), aconteceu o 2º Arraial Sustentável do Mercado Municipal de Curitiba. O local também receberá, no dia 24 de junho, um evento que celebra um dos alimentos típicos do Paraná, o pinhão.

Com direito a exposição de mudas e lançamento de livro sobre a árvore que dá o fruto, o setor Arena do Mercado Municipal terá, no próximo sábado (24/6), aulas show de receitas com pinhão, a semente da araucária. A partir das 11 horas, irá ocorrer uma oficina em que uma pesquisadora da Embrapa Florestas e uma professora do curso de Nutrição do Colégio Estadual Júlia Wanderley irão ensinar a preparar uma deliciosa sopa de abóbora cabotiá com pinhão.

Às 12 horas, será a vez do chef Leandro Blazkowski, da O Famoso Brigadeiro, mostrar os segredos do preparo de um dos sucessos da loja, o brigadeiro de pinhão. “Lançamos este sabor há cinco anos e é muito procurado”, conta ele. Durante a aula-show, Leandro irá explicar que o que torna o doce suave é o uso do chocolate branco belga na receita. “Além disso, a forma de processar o pinhão, o deixa com uma textura de tapioca e quando a pessoa saboreia o brigadeiro, ela sente os pedacinhos”, antecipa o chef.

Durante o evento, também será lançado o livro "Araucária: Particularidades, Propagação e Manejo de Plantios", da Embrapa Florestas e Universidade Federal do Paraná (UFPR). O lançamento, que tem o apoio da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (Smab), ocorrerá às 10 horas, no auditório do Mercado Municipal.

Arraial

Nos dias 24 de junho, 1º e 8 de julho, está programado o 2º Arraial Sustentável do Mercado Municipal de Curitiba. Das 9h às 17h, na Praça de Convivência (área onde estão as bancas de hortifrutigranjeiros), comerciantes estarão oferecendo produtos típicos de festas juninas, com uma decoração repleta de elementos típicos como bandeirinhas e chapéus.

Participam da ação: Puro coco (especializada em produtos à base do alimento, como balas, cocadas e doces), Empório D’Gust (queijos, vinhos, salames, doces e geleias), O Barracão - Produtos Coloniais, Furuta (cereais, ervas medicinais e especiarias), Amaroni - Gelado Gourmet (sorvetes) e Emporium Nattuvida (cereais, mel, frutas glaceadas e desidratadas, nozes, castanhas e granolas).

Serviço

Mercado Municipal de Curitiba

Local: Rua Sete de Setembro, Avenida Presidente Afonso Camargo, Rua da Paz e Rua General Carneiro.

Horário: de terça-feira a sábado, das 7h às 18h; segunda-feira, das 7h às 14h (facultativo, nem todos as lojas abrem nesse dia); e domingo, das 7h às 13h, sendo que a praça de alimentação, atende até às 15 horas.