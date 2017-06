Chile e Alemanha empatam em dia histórico na Rússia

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Alemanha e Chile ficaram no empate por 1 a 1, nesta quinta-feira (22), em jogo válido pela segunda rodada do grupo B da Copa das Confederações, disputado em Kazan, na Rússia. Durante a partida, realizada em data histórica para a torcida local, Alexis Sánchez se tornou o maior goleador da história da seleção sul-americana. O atacante do Arsenal abriu o placar aos 5min do segundo tempo, e Lars Stindl empatou para os europeus aos 41min. A partida foi realizada no aniversário da invasão alemã à União Soviética na Segunda Guerra Mundial. Com o resultado, Alemanha e Chile foram a quatro pontos. Camarões e Austrália, que completam a chave, têm um cada. A última rodada do grupo B acontece neste domingo (24). A Alemanha enfrenta Camarões, enquanto Chile duela contra a Austrália. Os dois jogos acontecem às 12h (de Brasília). O Chile começou o jogo pressionando a defesa da Alemanha na saída de bola, e a estratégia deu certo. Logo aos cinco minutos, Alexis Sánchez interceptou passe no campo de ataque, tabelou com Arturo Vidal e bateu de pé esquerdo no canto direito do goleiro Ter Stegen, abrindo o placar. Com o gol, o atacante do Arsenal chegou aos 38 gols por sua seleção e superou Marcelo Salas, que marcou 37min, como o maior goleador da história da equipe nacional. Apesar de o Chile ter criado as melhores chances do primeiro tempo e ter colocado uma bola na trave, a Alemanha conseguiu ir para o intervalo com o jogo empatado graças a jogada inspirada de Emre Can. O meia do Liverpool enfiou bola nas costas da defesa para Jonas Hector, que cruzou para Lars Stindl completar para as redes. Após a movimentada primeira etapa, principalmente por conta da pressão dos chilenos na defesa alemã, o segundo tempo não teve tantas emoções. Os sul-americanos chegaram a sacar Eduardo Vargas na segunda etapa, preservando um de seus destaques dos minutos finais. Com o resultado por 1 a 1, as duas seleções jogam pelo empate na última rodada para garantirem vaga nas semifinais da Copa das Confederações. LANTERNAS Também nesta quinta-feira, Camarões e Austrália empataram por 1 a 1 no jogo de abertura da rodada do Grupo B da Copa das Confederações. Os africanos abriram o placar com Andre Zambo aos 45min do primeiro tempo, e a seleção da Oceania igualou com Mark Milligan aos 14min do segundo.