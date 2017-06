Exposição “Circonjecturas” é destaque no MON

O Museu Oscar Niemeyer (MON) prepara para os visitantes uma programação semanal, sempre aos domingos e quartas-feiras. Esta semana, dias 25 e 28 de junho, a programação conta com oficina artística e visita mediada. Para participar, não é necessária inscrição prévia ou conhecimento em arte.



No domingo, 25/06, a equipe do Educativo conduz a oficina “Sonhos”, com técnicas de desenho, recorte e colagem. A atividade acontece entre 11h e 17h e é aberta para o público de todas as idades. Acontece também uma visita mediada pela exposição “Circonjecturas”, às 15h. Na quarta-feira, 28/06, a programação se repete nos mesmos horários.



A exposição “Circonjecturas” apresenta o trabalho do artista Rafael Silveira. Nela, o público é convidado a participar das obras, entrar e interagir com as instalações e com a paisagem surreal que toma conta do espaço expositivo. A mostra conta com instalações inéditas, com objetos cinéticos, molduras que se transformam em esculturas, bordados-objetos, além de pinturas, desenhos, gravuras e projeções.



A entrada no MON custa R$ 16 e R$ 8 (meia-entrada). Maiores de 60 e menores de 12 anos têm entrada franca. Nas quartas a entrada é sempre gratuita. A retirada de ingressos no museu pode ser feita até as 17h30, na bilheteria.



Serviço



Museu Oscar Niemeyer



Rua Marechal Hermes, 999.



Visitação: Terça a domingo, das 10h às 18h



www.museuoscarniemeyer.org.br