'Jornalista-robô' envia alerta de tremor que aconteceu em 1925 na Califórnia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Errar é humano", já diz o ditado popular. E também robótico, a gente acrescenta. É que nesta quarta (21), um "jornalista-robô" do "Los Angeles Time" informou, via Twitter, que a cidade de Santa Bárbara foi atingida por um tremor de magnitude 6,8 às 16h51. Mas, estranhamente, a população nada sentiu -mesmo o número sendo considerado "forte" o suficiente para provocar danos médios, principalmente em áreas muito populosas, segundo a escala Richter. Então, o que teria acontecido? É que, para disparar os alertas automáticos, o "Los Angeles Time" usa o Quakebot, algoritmo que busca dados no site do USGS (Serviço Geológico dos Estados Unidos) e dispara notícias imediatamente. O robô entendeu errado os dados de um terremoto que aconteceu em 1925, mas que estavam registrados no site. Verdade seja dita, também tem um humano por trás desta falha. Uma pessoa, quando atualizava um mapa antigo, mandou o alerta de terremoto por engano para o site da USGS. Após identificar a falha, o jornal pediu desculpas pela mesma rede social na qual o erro foi noticiado.