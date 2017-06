Chile e Alemanha empatam e perdem chance de classificação antecipada

FÁBIO ALEIXO MOSCOU, RÚSSIA (FOLHAPRESS) - Alemanha e Chile entraram em campo nesta quinta-feira (22), em Kazan, precisando da vitória para garantir a vaga antecipada para a semifinal da Copa das Confederações, após o empate em 1 a 1 entre Austrália e Camarões mais cedo. Mas em um jogo bastante equilibrado, as seleções também ficaram no 1 a 1 e somam agora quatro pontos cada uma. Camaroneses e australianos têm um. Com esse resultado, a definição das quatro vagas nas semifinais ficou para o fim de semana, com jogos do Grupo A no sábado (24) e do B no domingo (25). A Alemanha encerra sua participação na primeira fase da competição contra Camarões, em Sochi. O Chile enfrenta a Austrália em Moscou. Ambas as partidas serão às 12h. Empates serão suficientes para alemães e chilenos. O Chile iniciou a partida colocando muita pressão no adversário e precisou de somente seis minutos para abrir o marcador. Aprovetando-se de um erro na saída de bola dos alemães, Sánchez tabelou com Vidal e chutou sem dar chances a Ter Stegen. Foi o seu 38º gol com a camisa da chilena, o que o tornou o maior artilheiro da história da seleção, superando o ex-atacante Marcelo Salas. O time sul-americano teve uma nova grande chance para ampliar o marcador aos 18min. Vargas acertou um chute de fora da área, e a bola explodiu no travessão. Apesar do maior domínio dos chilenos, a Alemanha conseguiu ir para o intervalo com o empate. Aos 41 minutos, após uma rápida trama, Stindl apenas completou para a rede um cruzamento na medida. Na segunda etapa, as ações foram equilibradas de lado a lado, mas nenhuma chance muito clara de gol surgiu.