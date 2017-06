Neymar e Maquezine teriam terminado namoro

(foto: Reprodução Instagram)

Um ano após da reconciliação, o namoro de Neymar e Bruna Marquezine, parecer que terminou mais uma vez. Nesta quinta-feira, 22, o jornalista Leo Dias, do programa Fofocalizando, afirmou que o casal não estaria mais usando alianças, que começou a usar em junho.

Nenhuma das partes confirma o fim do namoro, que teria ocorrido após um pedido de casamento feito por Neymar. Segundo as informações de amigos do casal, Bruna teria dito que é muito cedo para se casar. Ela completa 22 no dia 4 de agosto. Neymar tem 25 anos.

No começo desta semana, os dois passearam juntos pela África do Sul. Neymar e Bruna foram vistos juntos e com o filho do craque, Davi Lucca, a mãe Nadine e a irmã Rafaela.

O casal foi visto em eventos distintos na noite desta quarta-feira, 21. E nesta tarde de quinta-feira, 22, Bruna ficou em São Paulo e Neymar foi para Santos, cidade do litoral paulista.