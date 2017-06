Bolsa avança com recuperação do Petróleo no mercado internacional

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Bolsa brasileira fechou em alta nesta quinta-feira (22), apoiada pelos preços do petróleo e pela cautela com a política. O dólar teve mais um dia de pouca oscilação. O Ibovespa, principal índice acionário do país, ganhou 0,84%, a 61.272 pontos. A alta foi sustentada pela valorização das ações da Petrobras, Vale. A recuperação dos papéis de Estácio e Kroton também ajudou no desempenho do mercado financeiro. As ações preferenciais da Petrobras (mais negociadas) avançaram 3,44%, a R$ 12,04. Os ordinários (com direito a voto) subiram 2,11%, para R$ 13,05. O barril do brent voltou a ser negociado acima dos US$ 45 nesta quinta, após três pregões consecutivos de forte queda. O WTI (referência para o produto americano) subiu a US$ 42,72 o barril. As ações preferenciais da Vale subiram 1,60%, a R$ 25,30. Os papéis ordinários ganharam 2,07%, a R$ 27,02. Kroton e Estácio se valorizaram após dois dias de forte perdas. Nesta quinta, tomou posse o novo presidente do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica), Alexandre Barreto de Souza, que deve definir o destino da fusão das duas companhias. No exterior, as Bolsas americanas terminaram praticamente estáveis. DÓLAR A moeda americana teve um dia de relativa estabilidade. O dólar à vista (referência para o mercado financeiro e que fecha mais cedo) recuou 0,14%, a R$ 3,3274. O dólar comercial ganhou 0,12%, a R$ 3,3370. "A instabilidade vai continuar enquanto não se dissiparem as dúvidas em relação às reformas", disse o operador da Advanced Corretora Alessandro Faganello.