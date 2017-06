Atlético é o time que mais concede finalizações aos adversários

Contra o São Paulo, Atlético permitiu 28 finalizações: mas não levou gol (foto: Geraldo Bubniak / AGb)

A fase do Atlético é boa. Se até a sexta rodada da competição a equipe aparecia afundada na lanterna do Brasileirão, hoje, na nona rodada e depois de três vitórias consecutivas, todas por 1 a 0, a equipe conseguiu dar um salto, subindo para o 12º lugar e conseguindo uma “folga” em relação à zona de rebaixamento.

Os bons resultados, contudo, escondem algumas das deficiências atleticanas, em especial com relação ao setor defensivo. É que se o clube, por um lado, não sofreu gols nas últimas partidas, por outro a defesa parece mais exposta, tanto que hoje o Furacão é o time que mais sofre chutes a gol por partida, com média de 17,8, segundo dados do WhoScored. Para se ter noção, a equipe com melhor desempenho no quesito, a Chapecoense, concede aos adversários uma média de 7,9 finalizações por jogo, menos da metade do que o rival paranaense.

Curiosamente, o péssimo desempenho defensivo se acentuou nas três últimas rodadas, quando a equipe saiu vitoriosa de campo e sem sofrer gols. Contra o Atlético-MG, o time de Eduardo Baptista arrematou somente seis vezes a gol e concedeu ao adversário 24 finalizações. Já contra o xará de Goiás, foram 24 chutes do Dragão contra nove do time paranaense. Por fim, contra o São Paulo, os comandados de Rogério Ceni finalizaram 28 vezes contra a meta de Weverton, enquanto o Furacão somou onze tentativas.

As dificuldades da defesa atleticana ficam ainda mais evidentes quando analisados outros dados sobre o desempenho da equipe. O Furacão é o time que menos desarma do Brasileirão, com média de 12,9 desarmes por partida, o terceiro pior em interceptações, com média de 12,4, e também o quarto que menos faz faltas (12,9).

Além das estatísticas defensivas, também em termos de posse de bola o Atlético é um dos piores do campeonato, permanecendo 48% do tempo com a bola em seus pés, o quarto pior desempenho da competição. E assim como nas finalizações concedidas, o desempenho piorou nas últimas rodadas, quando a equipe não conseguiu mais de 35% da posse de bola.

Após mais de dois anos, Furacão tenta engatar a quarta

O Furacão conseguiu na última quarta-feira engatar sua terceira vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. A última vez que a equipe havia conseguido uma sequência dessas havia sido entre 19 de julho e 2 de agosto de 2015, quando a equipe superou a Chapecoense (1 a 0, em casa), o Avaí (2 a 1, fora) e o Palmeiras (1 a 0, fora).



Agora, o Atlético terá no próximo domingo, quando encara o Vitória, na Arena da Baixada, a chance de quebrar mais uma marca e engatar a quarta marcha, algo que também não acontece desde 2015. Naquele ano, a equipe conseguiu a boa sequência entre 24 de maio e 06 de junho, quando o time superou o Atlético-MG (1 a 0, em casa), o Joinville (1 a 2, fora de casa), o Figueirense (1 a 0, em casa) e o Vasco da Gama (2 a 0, em casa). Os duelos aconteceram entre a terceira e a sexta rodada da competição, que terminou com a equipe em 10º lugar.