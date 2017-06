DIEGO BARGAS SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Vinte anos atrás, o lema das Spice Girls era "Girl Power". O quinteto britânico já falava de feminismo e empoderamento muito antes de o assunto ser amplamente discutido, o que vem acontecendo nos últimos anos. "Me sinto muito feliz de, como Spice Girl, ter aberto portas há mais de 20 anos para um movimento de empoderamento feminino que hoje segue firme com Beyoncé, Rihanna, Katy Perry e Adele, entre outras", disse Melanie C, a ex-Sporty Spice, em entrevista ao "Fantástico", que vai ao ar no domingo (25). A cantora está no Brasil para divulgar seu novo disco, "Version of Me", e realizou um show fechado na noite de quarta (21), quando se apresentou usando um look de oncinha, bem diferente das roupas esportivas da época de Spice Girl. Ela também vai encontrar fãs em São Paulo e no Rio de Janeiro e gravar com Anitta o programa "Musica Boa ao Vivo", do Multishow. Para o "Fantástico", gravou um pocket show e deu uma entrevista onde revelou querer conhecer a culinária e as praias brasileiras. Ela ainda comentou sobre os atentados terroristas que aconteceram recentemente em Londres, onde ela mora.