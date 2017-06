O gaúcho Herik Machado é tricampeão no 28° Aberto do Estado do Paraná oferecido por Weiku

Aconteceu domingo (18), no Clube Curitibano, o último dia das disputas do 28° Aberto do Estado do Paraná, oferecido por weiku, que é o maior torneio da FPCG, válido para ranking nacional e mundial. Foram quase 200 golfistas nesses três dias de disputas, os jogadores vieram de várias localidades do país e inclusive da América Latina.

Para melhor organização do torneio os atletas estavam disputando em dois campos simultaneamente, no Alphaville Graciosa Clube e também na sede de golfe do Clube Curitibano que foi realizado as premiações. As modalidades eram Stroke Play e também Stableford.

O grande Campeão da disputa foi pela terceira vez consecutiva o gaúcho Herik Machado, que terminou a disputa com 209 gross, -7 abaixo do par de campo. Como vice-campeão ficou o Matias Lezcano com 212 gross, -4 abaixo do par de campo.

O destaque paranaense foi Daniel Celestino que apesar de não participar da premiação, ficou em terceiro lugar na primeira categoria, sendo o golfista local melhor posicionado.

A grande Campeã da categoria feminina foi a paraguaia Giovanna Fernandez que finalizou a disputa com 238 gross, em segundo ficou a Lauren Grinberg com 242 gross, a golfista Beatriz Junqueira ocupou o terceiro lugar com 249 gross.

Na categoria M1 o campeão foi o paranaense Daniel Celestino, que terminou com 212 net, em segundo ficou o Young Han com 213 net e em terceiro o Rodolfo de Camargo Pinto Filho com 214 net.

Na categoria M2 o golfista Lauro Futura foi o vencedor com um total de 140 net, seguido por Pedro Henrique dos Santos com 142 net, e Paulo Kokubu com 146 net.

Na categoria M3 disputada do Alphaville, quem venceu foi o Frederico Costa com 134 net, em segundo o João Rafael Mercer também com 134 net, em terceiro Edilson Bisolo com 138 net.

Na categoria M4 stableford o primeiro lugar ficou com Walter Souza com 82 pontos, seguido de Mario Sobrinho e Kiyoshi Ishitani ambos com 74 pontos.

Na categoria F1 a jogadora Zenilda Alves ocupou o primeiro lugar com 202 net, o segundo lugar ficou para a Maria Emilia Gomes com 235 net, e em terceiro para Adriana Toledo com também 235 net.

Na categoria F2 disputada no Alphaville, a vencedora foi Rosa Kamizaki com 155 net, seguida de Roberta Sorice com 157 net e Lucia Maria Pupo com 164 net.

Na categoria F3 stableford a campeã foi Annie Santos com 59 pontos, e a vice-campeã foi a Evely Carvalho com 23 pontos.

Esse torneio contou com o patrocínio principal da Weiku, foi uma realização da Federação Paranaense e Catarinense de Golfe, com apoio do Clube Curitibano, Alphaville Graciosa Clube, Confederação Brasileira de Golfe e Água Mineral Sferriê.

O torneio também contou com outros patrocinadores: Poliservice Serviços, Carrér Agrícola, Harbor Hoteis, Elco Engenharia de Montagens Ltda., Dorigo Materiais de Construção, 10 Pastéis e Otello.

Resultados do Circuito Sênior 30+ da FPCG

Após o adiamento do Circuito 30+ devido ao mau tempo, hoje (21) aconteceu a primeira etapa do torneio festivo no Clube Las Palmas. A modalidade foi stroke play, com par de campo 70. O torneio foi de grande aproveitamento devido a confraternização entre os participantes e ao estimulo competitivo. A noite foi realizado um jantar patrocinado pela empresa Nova Castro, e nesse jantar foram sorteados diversos brindes oferecidos pela Village Iguassu.

Na primeira categoria o vencedor foi Rodolfo Camargo com 76 gross.

No pré-sênior ouro de até 54 anos, o primeiro lugar foi para o golfista José Nery Pierog com 70 net, seguido de José Benedito Carvalho e Daniel Klos ambos com 72 net.

No pré-sênior prata de até 54 anos também, o vencedor foi o Carlos Alberto Mathias com um total de 67 net, em segundo ficou o golfista Ismael Alves dos Santos com 68 net, e em terceiro o Edilson Ramos 69 net.

No sênior ouro de 55 a 69 anos, o primeiro lugar foi para Edson Teixeira com 66 net, seguido de Francisco Carrer e Antonio Capistrano ambos com 68 net.

No sênior prata de 55 a 69 anos, o vencedor foi o golfista Milton Sato com 66 net, em segundo o atleta Fernando Andrade e Belmiro Rabaiolli, ambos com 67 net.

No super sênior para – acima de 70 anos, o primeiro lugar foi para Adriano Bida com 72 net, seguido de Mario Matsunaga e Keiiti Suguimati, ambos com 75 net.

Os jogadores voltam a se encontrar na 2° etapa do Circuito que está marcado para o próximo mês, no dia 15 de julho em Joinville.