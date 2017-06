Robson: "A gente está pecando no último passe" (foto: Geraldo Bubniak / AGb)

O Paraná Clube enfrenta o Criciúma nesta sexta-feira (23), em Criciúma, pela 10ª rodada da Série B. Depois de alguma oscilação, o time coloca o bom momento à prova: são três jogos seguidos invictos e, no momento, a melhor defesa da competição.

Nas últimas três partidas, o Paraná venceu o Náutico (2 a 1) em Recife, bateu o Figueirense (1 a 0) na Vila Capanema e empatou em Porto Alegre (0 a 0) com o Internacional, considerado o bicho-papão da Série B. Em nove jogos pela competição, o time paranaense levou apenas cinco gols.

Parte do mérito da defesa vem do fato de o Paraná ser o campeão de desarmes certos da competição, segundo dados do Footstats. O time soma 184 desarmes (mais de 20 por partida), bem à frente do segundo colocado neste fundamento, o Goiás (170 desarmes). No elenco, o destaque nos desarmes é o lateral Cristovam, com 37 – uma média de 4,5 desarmes por jogo, já que ele atuou em oito partidas. Ele é o melhor nesse fundamento em toda a Série B. “Estou feliz de liderar essa estatística, é importante estar jogando bem”, falou ele, nesta quinta-feira (22).

Cristovam deve ser titular novamente no Paraná. O técnico Cristian de Souza poderá repetir a escalação que empatou com o Internacional, na última terça-feira. É a primeira vez que o treinador tem essa possibilidade na competição, uma vez que não houve problemas recentes de lesões ou suspensões. “A competição é longa e precisamos de um grupo qualificado e vamos usando o que temos a nosso dispor”, falou ele. Mesmo com essa possibilidade, ele não descarta escalar Rafhael Lucas em vez de Felipe Alves.

Confiante na defesa, Cristian de Souza se preocupa em termos de ataque. O time marcou apenas sete gols na competição – é o terceiro pior ataque. “A gente tem que buscar o equilíbrio. É uma competição longa, são muitos jogos, a equipe não pode oscilar tanto”, afirmou ele. O atacante Robson não discorda. “A gente acaba pecando ali, no último passe. Mas o Cristian (Souza treinador) vai dar um jeito”, falou o jogador.

O Paraná está em 8º na Série B, com 13 pontos. O Criciúma aparece em 15, com 11 pontos.

ADVERSÁRIO

O Criciúma está embalado na Série B. O time tem 11 pontos, dos quais 10 foram obtidos nos quatro últimos jogos. Na última rodada, venceu o Londrina (1 a 0) em pleno estádio do Café. O técnico Luis Carlos Winck não poderá contar com os zagueiros Edson Borges e Raphael Silva e o meia Ricardinho, suspensos. Além disso, o meia Igor foi devolvido ao Botafogo. Em contrapartida, Barreto retorna após suspensão.

CRICIÚMA x PARANÁ

Criciúma: Luiz; Diogo Mateus, Nino, Marlon e Diego Giaretta; Paulinho, Barreto e Douglas Moreira; Silvinho, Caio Rangel e Lucão. Técnico: Luiz Carlos Winck

Paraná: Richard; Cristovam, Rayan, Eduardo Brock e Igor; Leandro Vilela, Gabriel Dias, Robson, Renatinho e Minho; Felipe Alves (Rafhael Lucas). Técnico: Cristian de Souza

Árbitro: Wanderson Alves de Sousa (MG)

Local: Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma, sexta-feira, às 21h30