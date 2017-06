Após chuvas, Comlurb recolhe cerca de 640 toneladas de lixo no Rio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Comlurb (Companhia Municipal de Limpeza Urbana) já recolheu cerca de 640 toneladas de lixo em consequência do temporal que atingiu o Rio de Janeiro nos últimos dias. Apenas nesta quinta-feira (22), foram recolhidos cerca de 440 toneladas de detritos. Ao todo, 390 homens e 42 veículos —como caminhões compactadores, carros-pipa e pás mecânicas— auxiliam nos trabalhos de limpeza. As informações são da Agência Brasil. As equipes foram concentradas em ruas dos bairros da Tijuca e da Lagoa, além de Barra da Tijuca, Itanhangá, Botafogo, Rio Comprido, Curicica e Maracanã, onde há maior acumulo de resíduos. Somente no quebra-mar da praia da Barra da Tijuca os garis recolheram 5 toneladas de gigogas, plantas que se proliferam nas lagoas da região, por conta da grande quantidade de esgoto in natura despejado na água. O rompimento de uma barreira de contenção na Lagoa da Barra da Tijuca levou as plantas para o mar. A capital carioca retornou ao estágio de normalidade às 10h45 desta quinta após ter ficado em estágio de atenção desde às 23h45 da última segunda (19). De acordo com o Sistema Alerta Rio, os núcleos de chuva já se afastaram da cidade.