PM usa helicóptero para capturar jovens que roubaram catuaba

Três jovens foram presos no último sábado, 17, depois de uma perseguição policial no bairro de Santa Maria, em Belo Horizonte. O motivo foi o roubo de quatro garrafas de catuaba em um supermercado da região.

Segundo informações da Polícia Militar, um dos jovens tinha 19 anos e outros dois eram adolescentes de 14. Para realizar a captura, até mesmo um helicóptero da corporação foi necessário.

Durante o assalto, os bandidos invadiram o supermercado e ameaçaram o gerente com uma arma. As bebidas foram colocadas em uma mochila e os jovens fugiram em direção a uma mata fechada próxima ao local.

Os policiais fizeram o cerco e encontraram os infratores dentro de uma vala. Eles foram encaminhados para a Delegacia Especializada de Orientação e Proteção à Criança e ao Adolescente, também na capital mineira.

Da Rússia brasileira

Carros iguais causam confusão e briga com facada no Paraná

Vagner estava sentado dentro do seu fiat uno bordô esperando pela esposa quando Elton apareceu com uma faca e começou a gritar pra ele sair do carro. Após atender ao pedido os dois começaram a brigar, Vagner tomou uma facada na mão, mas reagiu e conseguiu desarmar o rival, acertando uma facada nele logo em seguida.

Depois que e os ânimos se acalmaram um pouco, testemunhas afirmaram que o Elton viu um desconhecido no seu Fiat Uno e pensou que estavam roubando o carro, mas na verdade o carro dele estava estacionado ao lado. Já Vagner reagiu porque achou que estava sendo assaltado. Elton, que teve um pulmão perfurado, foi atendido e levado pro hospital em situação estável. Já o Vagner foi levado pra delegacia, prestou depoimento e foi liberado. O delegado afirma que ninguém será indiciado, já que os dois agiram em legítima defesa.

Video da semana

Street Clã - Eu To Bem (VideoClipe Oficial)

https://www.youtube.com/watch?v=gJ-geHNvwik&feature=youtu.be

Isso é Curitiba