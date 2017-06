Grupo Globo compra fatia na corretora Órama para expandir negócios

NICOLA PAMPLONA RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O grupo Globo comprou uma fatia minoritária na Órama Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (DTVM), como parte de estratégia para expandir os negócios para além da mídia. O negócio foi comunicado ao mercado nesta quarta (21), sem detalhes sobre valores e sobre o tamanho da fatia adquirida pela empresa controlada pela família que controla a TV Globo e o jornal "O Globo", entre outros. A Órama foi fundada em 2011 por ex-sócios da corretora Ágora, vendida ao Bradesco em 2008. É especializada em assessoria de investimentos em plataformas digitais. É vista no mercado como ativo com grande potencial de crescimento em sua base de clientes. A operação ocorre pouco mais de um mês depois da aquisição, pelo Itaú, de 49,9% da XP, maior corretora do país, que aposta no mesmo nicho de negócios, por R$ 5,7 bilhões. Para fontes do mercado, a parceria pode seguir o modelo que impulsionou a XP, misturando produção de conteúdo financeiro à oferta de assessoria de investimentos para investidores individuais. "A parceria com a Órama se revela uma excelente oportunidade em finanças on-line, um setor dinâmico, que experimenta altas taxas de crescimento nos mercados brasileiro e mundial", afirmou o Grupo Globo, no comunicado. O grupo já teve negócios no setor financeiro por meio do banco Roma, vendido para o Arab Banking Corporation no fim dos anos 1990. "A entrada do novo sócio é mais uma prova do sólido crescimento no setor de plataformas on-line no Brasil", afirmou, em nota, o presidente-executivo da Órama, Habib Nascif. PARCERIA A Globosat, empresa do grupo Globo, e a americana Vice Media, que tem a Disney como sócia, anunciaram nesta quinta-feira (22) uma joint venture para produzir conteúdo voltado ao público jovem.