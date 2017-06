Após 11 anos, governo de SP faz concurso para diretor de escola

PAULO SALDAÑA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo de São Paulo vai abrir inscrições para um concurso que busca contratar diretores de escolas. Serão abertas 1.878 vagas. Desde 2006 o governo não faz concurso para novos diretores. O edital será publicado nesta sexta-feira (23), mais de dois anos depois de a autorização do concurso ter sido aprovado na Assembleia Legislativa de SP. O governador Geraldo Alckmin (PSDB) havia encaminhado o projeto para assembleia em maio de 2014. Alckmin havia anunciado a autorização para o concurso em abril do ano passado, mas só agora o edital será publicado. As 1.878 vagas vão cobrir parte das necessidades da rede, uma vez que há mais de 5 mil escolas. A secretaria de Educação não informou quantas escolas contam com professores designados na função de direção. O concurso vai inaugurar um novo modelo de contratação de diretores. A partir de agora, haverá estágio probatório com duração de três anos e profissionais aprovados neste concurso poderão perder o cargo se apresentarem desempenho insatisfatório. "Também estão previstas avaliações anuais sobre comprometimento com as ações da Secretaria e a comunidade escolar, responsabilidade, produtividade, assiduidade e disciplina", informou em nota a pasta da Educação. Professores que já atuam na rede podem se candidatar. No caso de o candidato ser da rede, e não obtiver desempenho satisfatório no estágio, poderá voltar ao cargo de docente. Durante o período probatório, os ingressantes participarão do curso de formação na Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores do Estado de São Paulo, com carga horária de 360 horas. A formação é voltada às habilidades de gestão. O período de cadastro dos interessados começa no próximo dia 3 de julho e segue até dia 17. A prova será aplicada em 3 de setembro. A jornada de trabalho é de 40 horas e o salário inicial, de R$ 3.834,00.