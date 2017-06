Pré-candidato ao governo do Estado para as eleições de 2018, o secretário estadual de Desenvolvimento Urbano, Ratinho Junior (PSD), aparece como o mais influentes no facebook entre os potenciais concorrentes à sucessão no Palácio Iguaçu. Nos últimos 30 dias, as publicações de Ratinho Junior alcançaram 500.447 curtidas, ele é seguido por 496.685 pessoas, foram 225 mil visualizações nos vídeos postados e 55 mil interações na sua página.

Influência

Cem milhões de brasileiros usam a internet regularmente e 102 milhões compartilham mensagens no facebook todos os meses. Pesquisa do Ibope revela que 56% dos brasileiros aptos a votar confirmam que as mídias sociais terão algum grau de influência na escolha de seu candidato nas eleições de 18 e para 36%, as redes terão muita influência.

Aterro

Indícios de irregularidade levaram o Tribunal de Contas do Estado (TCE-PR) suspender uma licitação da prefeitura de Maringá (Noroeste) para a contratação de empresa especializada para a operação de aterro sanitário do município. A contratação visa à prestação de serviços para a destinação final dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais. A concorrência tinha valor máximo de R$ 10,2 milhões por um contrato de um ano. Segundo a representação, a abertura da licitação dependeria de um Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) que ainda não foi concluído.

Favorecimento

Além disso, haveriam indícios de direcionamento da licitação à empresa que atualmente mantém aterro sanitário no município, em razão da previsão de contratação exclusiva de empresa detentora de licença ambiental específica, situada dentro ou a menos de cinco quilômetros de distância de Maringá. Como a única empresa localizada na área prevista não teria licença para receber o lixo de Maringá e está situada no município de Sarandi, que não aceita receber o lixo de outras cidades, o aterro atual seria mantido.

Obras paradas

Após conferência prévia em 30 municípios, com o apoio do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o TCE também está iniciando auditorias nos cinco em que ficou confirmada a existência do maior número de obras paralisadas. As 30 prefeituras selecionadas para a verificação possuíam 448 das 1.800 obras indicadas como paralisadas. Mas o levantamento do Crea já comprovou que muitas dessas edificações, na verdade, estão concluídas e em uso.

Pavimentação

Além das obras paralisadas, o tribunal está fiscalizando as obras de pavimentação realizadas pelos municípios. Apenas no primeiro semestre deste ano, essa fiscalização prévia gerou economia de R$ 8 milhões aos cofres dos municípios paranaenses. Esse é o valor do sobrepreço nos 29 editais analisados no período. O sobrepreço representa 8,5% do valor total de obras previstas nos editais suspensos, que somam R$ 94,2 milhões.

Teto

O deputado federal Rubens Bueno (PPS), cobrou que o Plenário da Câmara vote o projeto que impõe limite aos salários acima do teto constitucional nos Três Poderes, de R$ 33.700. A proposta está parada na Comissão de Trabalho, à espera de indicação do relator.