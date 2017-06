Rocha Loures usou jato da FAB para buscar “mala”

Rocha Loures (PMDB): Kassab confirmou “carona” (foto: Franklin de Freitas)

Relatório da Polícia Federal na operação Patmos – desdobramento da Lava Jato que investiga as denúncias feitas pelo dono da JBS, Joesley Batista, envolvendo o presidente e o ex-deputado federal paranaense Rodrigo Rocha Loures (PMDB) – aponta que o parlamentar usou um jatinho da Força Aérea Brasileira (FAB) para ir de Brasília a São Paulo para pegar a mala com R$ 500 mil em propina de um executivo do grupo empresarial.

De acordo com o jornal O Estado de São Paulo, que teve acesso aos documentos da PF, Loures pegou carona em um vôo do ministro da Ciência e Tecnologia, (PSD), às 19 horas, em Brasília com outros cinco passageiros. A aeronave pousou no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, às 20h55, de 27 de abril, dia em que Loures foi filmado pela polícia pegando a mala da propina em uma pizzaria na capital paulista, com o executivo Ricardo Saud, diretor de Relações Institucionais da J&F, controladora da JBS.

O monitoramento da PF flagrou Rocha Loures, ainda no dia 27, preocupado em não perder a viagem de qualquer maneira. Mesmo com a possibilidade de tomar voo da FAB, o deputado solicitou a Alessandra, apontada pelos investigadores como sua assessora na Câmara, que providenciasse a compra – com dinheiro público – uma passagem comercial para São Paulo. “Entende-se uma preocupação em embarcar em tal dia, inclusive existe a menção a um jantar as 20 horas em São Paulo”, aponta a PF. “No mesmo diálogo, Rocha Loures menciona manter o voo com Kassab”,

Grampo - Um grampo registrado às 18h43 do dia 27 de abril comprovaria, segundo a PF, que Loures usou o jatinho da FAB para se deslocar a São Paulo. “Provavelmente durante o embarque para São Paulo no dia 27 de abril 2017, às 18:43, Rocha Loures demonstra que embarcou em um voo da FAB com ministros. Na mesma conversa, após quatro minutos de diálogo, afirma ter conversado com o presidente ‘ontem’, dia 26 de abril de 2017 e ‘hoje’, dia 27 de abril de 2017", afirma o relatório.

“Verifica-se nos registros de voos da FAB que ocorreu um trecho com o Ministro de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações às 19h de Brasília para São Paulo, motivo “serviço” e com previsão de sete passageiros, pousando no destino às 20h55, condizente com o que o deputado narrou no ultimo dialogo apresentado.

Através de sua assessoria, o ministro Kassab confirmou que “na data mencionada (…) deslocou-se a São Paulo como mencionado, para cumprimento de agenda da pasta”, e alegou que “é prática comum que parlamentares usem aeronaves da FAB para deslocamento, quando disponíveis, não havendo qualquer impedimento legal.”

Crise

O presidente Michel Temer reconheceu ontem que o Brasil vive uma crise política e garante que irá recorrer da decisão do juiz que não aceitou sua queixa-crime contra o empresário Joesley Batista. “Eu reconheço que há uma crise política, é evidente”, disse Temer, em viagem a Oslo (Noruega). “E que eu estou tomando as providências mais variadas para defender os aspectos, primeiro institucionais da Presidência, mas também morais”, afirmou.

O juiz Marcos Vinícius Reis, da 12.ª Vara Federal de Brasília, rejeitou na terça-feira, a queixa-crime que Temer havia apresentado contra o empresário e delator Joesley Batista na segunda-feira, sob a alegação de difamação, calúnia e injúria.