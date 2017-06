Ministro diz que não há prazo para nova lei reduz proteção florestal

FABIANO MAISONNAVE* ENVIADO ESPECIAL A OSLO, NORUEGA (FOLHAPRESS) - Em recuo, o ministro do Meio Ambiente, Zequinha Sarney, afirmou nesta quinta (22) que o governo não tem prazo para apresentar um novo projeto de lei que reduz a proteção de parte da Floresta Nacional (Flona) do Jamanxim, no sudoeste do Pará. O ministro afirmou também que o Congresso "desvirtuou" a Medida Provisória 756 ao aumentar de 305 mil hectares para 486 mil a área da Flona que seria transformada APA (Área de Proteção Ambiental), medida que permite propriedades privadas e atividades rurais. As MPs 756 e 758 --que transformava em APA 101 mil hectares do Parque Nacional do Jamanxim-- foram vetadas por Temer. Sarney disse que o tamanho da APA depende de um parecer técnico do ICMBio, responsável pela gestão de unidades de conservação. "O que há de concreto é que não há nada. O resto é especulação." *O repórter Fabiano Maisonnave viajou a convite da Interfaith Initiative, liderada pela Rainforest Foundation da Noruega.