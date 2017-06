A vez da Cuca no Festival de Folclore

Versão assinada pela Confraria de Teatro Kromossomos (foto: Divulgação)

Uma das mais famosas lendas folclóricas, “Cuca”, dá sequência à programação do Festival de Teatro Infantil Brinque - Folclore do Brasil, em duas apresentações, nos dias 24 e 25 de junho, no Teatro Bom Jesus, às 16 horas. Com realização da Montenegro Produções Culturais e Ministério da Cultura, o Festival estreou em março e segue até julho com mais uma peça. Os ingressos já estão à venda no Disk Ingressos e apenas nos dias de apresentação das peças na bilheteria do teatro: os valores variam entre R$ 10 e R$ 30. Toda a renda será revertida integralmente ao Hospital Pequeno Príncipe.

A lenda clássica ganha uma versão inédita para o Festival, assinada pela Confraria de Teatro Kromossomos Estranhos e Ruído Companhia de Teatro, e traz uma linguagem mais contemporânea, que engloba música e teatro. Nesta montagem, a bruxa com aparência de jacaré - Cuca -, não está contente em só assustar e comer crianças desobedientes, e decide que é hora de ampliar os negócios. No evento que reúne a Cabra Cabriola, o Homem do Saco e o Curupira, a Cuca promove uma revolução no mundo mágico dos monstros folclóricos, complicando as coisas para as crianças e seus pais. “A peça traz uma divertida aventura que aproxima crianças e adultos, estimulando a construção de espaços de afetividade e diálogo entre pais e filhos”, avalia Tiago Luz, diretor e autor do espetáculo.

SERVIÇO

Festival de Teatro Infantil Brinque – Folclore do Brasil

Peça: “Cuca”

Data: 24 e 25 de junho (sábado e domingo)

Horário: às 16h

Local: Teatro Bom Jesus (Rua 24 de maio, 135 – Centro – Curitiba - PR)

Valores: R$ 10 (válido para os 100 primeiros in ssos vendidos antecipadamente), R$ 15 (meia-entrada) e R$ 30 (inteira). Ingressos disponíveis na bilheteria do teatro apenas nos dias de apresentação das peças ou pelo Disk Ingressos