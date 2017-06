O violonista curitibano Murillo Da Rós é a atração hojeno projeto Música na Biblioteca. Acompanhado do baixista Fernando Schubert e do percussionista Luciano Madalozzo, ele interpreta temas instrumentais marcados pela combinação de jazz com ritmos brasileiros e latinos. O show acontece a partir das 17h30, no hall térreo, com entrada franca. O repertório da apresentação desta sexta-feira conta com composições autorais e de jazzistas como Chick Corea e Paco de Lucía. Conhecido no cenário instrumental brasileiro por sua técnica ágil e peculiar, Da Rós também é arranjador e engenheiro de som.