Hoje, às 20 horas, o Escambau faz o primeiro show do álbum lançado dia 09. Para comemorar o lançamento do quarto disco da carreira, a banda curitibana, Escambau, fará uma apresentação em Curitiba, no Portão Cultural (MUMA). Serão apresentadas apenas músicas do novo trabalho, o disco quase na íntegra, ficando de fora apenas 1 ou 2 canções. “Nossa expectativa é de, finalmente, poder expor e brindar com o público um trabalho no qual nos dedicamos por quase dois anos. O Escambau volta aos palcos mostrando um álbum duplo e inédito, e uma contundente reciclagem artística e criativa”, conta Giovanni Caruso, responsável pelas composições do grupo. “Sopa de Cabeça de Bagre” é o nome do quarto disco do Escambau, banda famosa pelas experimentações.