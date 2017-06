Todas as trilhas serão acompanhadas de números de dança, como sapateado (foto: Rodrigo Felix Leal)

Curitiba segue sua proposta de inovar e criar plateia com os espetáculos de música orquestrada e em parceria com o Projeto Broadway apresenta amanhã o Broadway in Concert, às 20h, no Teatro Guaíra. Um espetáculo inédito que vai reunir famosos musicais como Cats, Les Miserables, Mamma Mia, Violinista no Telhado, West Side Story, Jesus Cristo SuperStar, entre ouros. É o quarto espetáculo dessa linha com a Orquestra Filarmônica. Primeiro foi o espetáculo Fantasia, da Disney, depois houve espetáculo com músicas de cinema e depois com trilhas de séries.

Todas as trilhas serão acompanhadas de números de dança, como um show de sapateado encabeçado por Hélio Barbosa em Singing in the Rain. Dirigido por Kika Marquartd, o programa também contempla A Bela e a Fera, Pequena Sereia e Wicked para as crianças.

Serão nada mais nada menos que 80 artistas em cena, entre músicos, cantores, coro e dançarinos. A regência é do maestro Alexandre Brasolim que vai conduzir o concerto que será apresentado com projeções gráficas especialmente criadas para o espetáculo. A produção é do Observatório das Artes.

Kika Marquartd , que cuida da direção geral do espetáculo, sente-se com a missão cumprida. “Estamos formando plateia, dando trabalho aos músicos, que estão empolgados e tirando um pouco de prenconteio contra a música de orquestra. Há muitas pessoas que foram ver pela primeira vez um espetáculo de orquestra conosco. E isso é graticante”, conta ela. O projeto tem sido um sucesso com casa cheia em todos os espetáculos.

Uma das etapas mais difíceis da montagem do concerto é a escolha do repertório: “Nós determinamos alguns destaques, como os de maior bilheteria por exemplo. No caso da Brodway, por exemplo, entraram O Fantasma da Ópera e o Les Miserables. Também sempre escolhemos os populares e há sempre atração para as crianças. Neste caso, colocamos A Pequena Sereia e Wicked”. Segundo ela, tudo é muito colaborativo no projeto: os músicos participam de tudo e o público também sugere músicas e espetáculos. O mais difícil, de acordo com ela, é a hora de cortar o repertório. “Ensaiamos várias, mas temos que limitar. Para não ficar cansativo para uma plateia que é estreante em concertos, reduzimos de 2h20 para cerca de 1h20 o espetáculo e com isso cortamos muita coisa com dor no coração”, diz Kika,

No segundo semestre, Kika promete mais: “Ainda não fechamos a agenda, mas nós teremos com certeza um concerto de rock, um de jazz e um de MPB”, avisa.

Sobre a Orquestra Filarmônica de Curitiba — Foi criada em 2012, com o objetivo de proporcionar uma performance de excelência, realizando concertos diferenciados. É formada por músicos locais renomados que também fazem parte de grandes grupos, como a Orquestra Sinfônica do Paraná e a Camerata Antiqua de Curitiba. Seu repertório é amplo e diversificado, transitando entre a música clássica e a popular. Somente em 2017, já produziu os concertos Fantasia, Cinema in Concert e Clássicos da TV. Mais informações, no site www.ofc.art.br ou pela Fanpage www.facebook.com/ofcuritiba.

SERVIÇO

O que: Broadway in Concert

Onde: Teatro Guaíra

Quando: Amanhã (24) às 20h

Quanto: R$ 60 a meia entrada para Plateia, R$ 40 1º Balcão e R$ 20 2º Balcão. Criança a partir de dois anos precisa de ingresso. Mais informações pelo 41 3315 0808.

Realização: Orquestra Filarmônica e Produção: Observatório das Artes