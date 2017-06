Acidente em rodovia do ES deixa 21 mortos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um acidente envolvendo dois veículos de grande porte e duas ambulâncias deixou ao menos 21 mortos na BR-101, rodovia que liga o Rio ao Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (22). A colisão ocorreu por volta das 6h30, na altura da cidade capixaba de Guarapari, a cerca de 50 km de Vitória. Outras 13 pessoas ficaram feridas. Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), uma carreta que carregava blocos de granito invadiu a contramão, bateu com um ônibus e, na sequência, com as duas ambulâncias. Pelo menos um dos veículos acabou pegando fogo. Do total de vítimas, morreram ao menos 13 dos 31 passageiros que estavam no ônibus e dois motoristas ""o da carreta e o de uma ambulância. Sete pessoas foram socorridas em estado grave. Em entrevista à rádio BandNews FM, o superintendente da PRF-ES (Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo), Wilys Lyra, explicou que, em razão das condições no local, a carreta acabou tombando e invadindo a pista de sentido contrário, na contramão. Ela seguia para Cachoeiro de Itapemirim, no sul capixaba.