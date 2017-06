Portugal contém segundo incêndio

Autoridades de Portugal afirmaram ontem que controlaram um segundo perigoso incêndio florestal que durou cinco dias, após outro anterior ter matado 64 pessoas no país no fim de semana.

Mais de 2 mil bombeiros e mais de 20 aeronaves que lançam água lutaram contra os dois incêndios, em meio a fortes ventos e temperaturas superiores a 40º Celsius. A temporada de incêndios em florestas começou mais cedo que o usual no país. A Agência de Proteção Civil informou que o incêndio em Góis, 150 quilômetros ao norte de Lisboa, estava sob controle. O mortífero fogo de Pedrógão Grande foi controlado na quarta-feira. Centenas de bombeiros seguiam próximos do local do fogo, para impedir que ele recomeçasse. Os incêndios juntos queimaram cerca de 40 mil hectares de florestas.