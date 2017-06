Europa prolonga sanções à Rússia

Os líderes da União Europeia (UE) decidiram ontem prolongar por mais seis meses as sanções econômicas à Rússia por seu papel na crise separatista no leste da Ucrânia e por não ter aplicado suficientemente os acordos de paz de Minsk. “A UE estenderá suas sanções econômicas contra a Rússia pela falta de implementação dos Acordos de Minsk”, declarou o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk. Durante a sua recente cúpula em Bruxelas, os líderes da UE escutaram da chanceler alemã, Angela Merkel, e do presidente francês, Emmanuel Macron, as últimas informações sobre a situação no leste da Ucrânia. Esses dois países representam a UE no chamado Quarteto da Normandia, que junto aos governos de Kiev e Moscou tentam chegar a uma solução para a crise ucraniana.