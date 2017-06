Novo presidente do Cade é nomeado e pode definir fusão Kroton/Estácio

JULIO WIZIACK BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O advogado Alexandre Barreto de Souza tomou posse como presidente do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) nesta quinta-feira (22), mesmo dia em que sua nomeação saiu publicada no "Diário Oficial". Barreto de Souza comandará o órgão de defesa da concorrência por quatro anos e assume no momento em que o tribunal se prepara para decidir um caso controverso: a compra da Estácio pela Kroton, negócio que criará no setor uma gigante de R$ 30 bilhões. O julgamento está marcado para quarta (28), e o voto do novo presidente poderá reverter a decisão do tribunal, que hoje ainda conta com cinco conselheiros —o total são sete. Hoje, três consideram vetar a transação e dois são favoráveis desde que algumas condições sejam aceitas. Indicado para o conselho, Maurício Bandeira Maia ainda não tomou posse. O voto do presidente será decisivo. Caso decida-se pela aprovação, haverá empate no conselho e, nesse caso, caberá a ele o voto de desempate. Muitos consideram que Barreto de Souza pedirá vista do processo, mas pessoas próximas a ele dizem que o novo presidente vinha acompanhando o caso e deve participar do julgamento. Ex-auditor do TCU (Tribunal de Contas da União), ele é considerado conservador em suas decisões e, desde que foi indicado ao cargo, vinha estudando direi- to econômico, o regimento do Cade, as últimas decisões do conselho e os casos mais polêmicos que entrarão na pauta.