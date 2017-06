Feirão tem milhares de ofertas para o consumidor (foto: Arquivo/BP)

Começa hoje o 13º Feirão Caixa da Casa Própria em Curitiba. O evento, que será realizado no Expo Unimed, conta com mais de 14 mil imóveis, novos ou usados, que estarão em oferta até o domingo. Considerado o maior do ramo imobiliário, o Feirão acontece simultaneamente em outras duas cidades do país, Brasília e Fortaleza.

Segundo o superintendente regional da Caixa, Renato Scalabrin, o Feirão será uma oportunidade para as famílias realizarem o sonho de adquirir a casa própria. “No Feirão, os visitantes podem contar com as condições facilitadas que a Caixa oferece, além de ter acesso aos principais lançamentos e a diversos imóveis, novos ou usados, disponíveis na região.”, comenta.

O Feirão Caixa da Casa Própria contará, em Curitiba, com 50 construtoras que ocuparão os estandes do evento. Haverá empreendimentos novos e imóveis usados, num total de 14 mil imóveis em oferta. 200 empregados da Caixa trabalham para a realização do Feirão em Curitiba, neste ano.

Para requerer o crédito para casa própria, no Feirão, basta levar documento de identidade, CPF e comprovante de renda. Os interessados também podem obter informações em todas as agências da Caixa, no site www.caixa.gov.br ou pelo Serviço de Atendimento ao Cliente (0800 726 0101).