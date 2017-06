Preço de imóveis recusa 0,26%

O preço dos imóveis residenciais no País recuou 0,26% em maio na comparação com abril, de acordo com pesquisa divulgada ontem, pela Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip). O levantamento apura os dados em nove capitais, a partir do laudo bancário dos imóveis que foram comercializados mediante liberação de financiamento.

A queda dos preços em maio foi mais acentuada do que em abril, quando teve baixa de apenas 0,05% na comparação com março.

No mês de maio, a queda nos preços foi vista em oito das nove capitais que fazem parte da pesquisa. Entre os recuos aparecem São Paulo (-0,30%), Belo Horizonte (-0,42%) e Rio de Janeiro (-0,52%). A exceção foi Salvador, onde os preços de imóveis permaneceram estáveis.