Ron Howard assume filme de 'Star Wars' sobre Han Solo

Depois de anunciar a saída dos diretores Phil Lord e Christopher Miller por divergências criativas, a produtora Lucasfilm anunciou ontem que Ron Howard é o novo cineasta que irá comandar o filme da saga Star Wars sobre o jovem Han Solo. De acordo com a Variety, Howard já está a caminho de Londres, onde o filme está sendo gravado, para tomar as rédeas do projeto, que já estava sendo produzido por Lord e Miller há seis meses. O objetivo da Lucasfilm e da Disney é manter a data prevista de estreia para maio de 2018. O que ainda está incerto é como as produtoras irão lidar com o crédito de direção do filme, já que os cineastas de Uma Aventura Lego foram responsáveis por boa parte das filmagens, que não serão refeitas. Ron Howard, vencedor do Oscar em 2001 por Uma Mente Brilhante, já havia trabalhado como ator com o criador do mundo de Star Wars, George Lucas, no filme Loucuras de Verão (1973), que Lucas dirigiu antes de Uma Nova Esperança.

Fã para o trânsito e tira selfie com Dwayne “The Rock”Johnson

Enquanto dirigia, o ator Dwayne “The Rock” Johnson foi abordado em seu carro por um fã. O homem guiava um caminhão, quando reconheceu o ator, que o cumprimentou. O motorista desceu do veículo no meio da rua para falar com o ídolo. O ator filmou o momento do encontro entre eles e postou em seu Facebook. "O sinal ficou verde e os carros estavam vindo em direção a ele. Nenhum carro buzinou porque acharam que tinha alguma coisa acontecendo na rua", escreveu. "Esse rapaz colocou um sorriso agradecido. Apesar do trânsito que causamos e de seu traseiro quase ser atingido, fazer fãs felizes sempre fez parte da minha fama. Obrigado, cara, por fazer o meu dia", declarou “The Rock”.

Neymar e Bruna Marquezine teriam terminado namoro de novo

Um ano após da reconciliação, o namoro de Neymar e Bruna Marquezine, parecer que terminou mais uma vez. Ontem, o jornalista Leo Dias, do programa Fofocalizando, afirmou que o casal não estaria mais usando alianças, que começou a usar em junho. Nenhuma das partes confirma o fim do namoro, que teria ocorrido após um pedido de casamento feito por Neymar. Segundo as informações de amigos do casal, Bruna teria dito que é muito cedo para se casar. Ela completa 22 no dia 4 de agosto. Neymar tem 25 anos. O casal foi visto em eventos distintos na noite desta quarta-feira. Ontem, Bruna ficou em São Paulo e Neymar foi para Santos, cidade do litoral paulista.

Atriz dissolve preenchimentos e fica com rosto natural

A atriz Courteney Cox tomou a decisão de deixar seu rosto o mais natural possível. Após passar por diversos tratamentos estéticos na face, ela agora quer "parecer ela mesma", como disse em entrevista à New Beauty. "Eu dissolvi todos os meus preenchimentos. Estou tão natural quanto posso ser", disse à publicação. A atriz de 53 anos disse que aceitou as mudanças do corpo conforme a idade e não vê problema nisso. Courteney ainda afirmou que Hollywood normaliza a ideia de fazer procedimentos estéticos com frequência.

Aperto de mão de Trump vira golpe de videogame

O mundo já pôde reparar que o aperto de mão de Donald Trump é tudo, menos amigável. Líderes mundiais já fizeram careta ao cumprimentarem o presidente norte-americano. Trump é conhecido por apertar com força a mão das pessoas e, por isso, o cumprimento virou uma brincadeira na internet. Um site criou um jogo de videogame, parecido com o famoso Street Fighter na versão do Super Nintendo, chamado American Hand Fighter II. Na realidade, o site em que está o 'jogo' só reproduz vídeos de cumprimentos que já aconteceram, mas como se fossem lutas de aperto de mão. Em quase todas, Trump sai vitorioso.

Níver do dia

Zinedine Zidane

Ex-jogador francês

45 anos