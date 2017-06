Pontos do programa Nossa Feira mudam de local

Nossa Feira estreou ontem no Portão, em substituição ao ponto no Xaxim (foto: Franklin de Freitas)

O bairro do Portão ganhou, ontem, um ponto do Nossa Feira, programa da Prefeitura que vende frutas e hortaliças direto do produtor ao preço único de R$ 2,29 o quilo. A feira fica na Praça Armando Carneiro, ao lado do terminal de ônibus do Portão.

Além do novo ponto no Portão, que substitui o Nossa Feira do Xaxim às quintas, dois outros locais do programa estão mudando de endereço. A feira do Campo do Santana vai para o Boa Vista a partir de hoje e funcionará toda sexta. O ponto do CIC-Campo Alegre, que ocorre toda quarta-feira, funcionará até 28 de junho e, a partir do dia 5 de julho, será transferido para o Campina do Siqueira.

Responsável pelo programa da Prefeitura, José Carlos Koneski, diretor do Departamento de Abastecimento da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (Smab), explica que as mudanças foram solicitadas pelos produtores que integram a Cooperativa Agrícola de Colombo (Cooacol).

“Os agricultores familiares alegam que as vendas caíram muito, devido à baixa procura da população, impossibilitando a manutenção dos gastos com o transporte e a mão de obra”, justifica. A escolha dos três novos pontos foi feita em comum acordo entre representantes da Cooacol e a Prefeitura.