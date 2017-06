Quina tem prêmio de R$ 130 milhões

A Quina de São João vai sortear um super prêmio no sábado. A previsão é de R$ 130 milhões para quem acertar os cinco números do concurso especial 4.412. O sorteio será realizado às 20 horas (horário de Brasília), na cidade de Campina Grande (PB). As apostas podem ser feitas em qualquer casa lotérica do Brasil até as 19 horas do dia do sorteio.

O prêmio da Quina de São João não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal, o prêmio será dividido entre os acertadores da quadra e assim por diante.