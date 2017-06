São Paulo acerta a venda de Maicon para o Galatasaray

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo finalizou as negociações com o Galatasaray (TUR) pela venda do zagueiro Maicon. Ele se reuniu com o seu empresário Carlos Leite nesta quinta (21), no Rio de Janeiro, para acertar os detalhes da transferência. A negociação vai render ao São Paulo 7 milhões de euros (R$ 26 milhões). A chegada do equatoriano Arboleda deve suprir a ausência do zagueiro. Por causa do seu estilo de jogo sério, o clube chegou a fazer campanha de marketing com o apelido dado ao jogador pela torcida: "God of zaga" (Deus da zaga, em tradução livre). Ele, porém, não tem feito uma boa temporada e vinha sendo criticado por falhas, como na partida contra o cruzeiro e no clássico contra o Corinthians.