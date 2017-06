Quatro toneladas de frango e embutidos roubadas foram recuperados pela equipe de investigação da Delegacia de Furtos e Roubos de Cargas (DFRC), na noite de quarta-feira. A ação aconteceu em uma churrascaria da Capital, localizada no bairro Pinheirinho. Três homens, entre eles o proprietário do estabelecimento, foram presos em flagrante por receptação e associação criminosa.

Segundo informações policiais, a carga havia sido roubada na terça-feira pela manhã, no momento em que um caminhão carregado com os produtos havia acabado de sair de um frigorífico da Capital, para realizar a distribuição das carnes em diversos pontos da cidade.

Na ocasião, o motorista do caminhão foi abordado por três homens, que o mantiveram rendido por horas, circulando com o mesmo pela cidade, enquanto um dos suspeitos descarregava a carga na churrascaria. O suspeito é irmão de um dos responsáveis pelo assalto.

O trio foi autuado em flagrante por receptação qualificada e associação criminosa. Todos permanecem detidos no Setor de Carceragem Temporária (Secat) da DFR à disposição da Justiça.