Policiais recebem homenagens em São José

Os soldados da Polícia Militar do Paraná, Dhonattas Ricardo Biló e Kaique Renan Chorne, integrantes do 17º Batalhão, foram homenageados, ontem, pela Câmara de Vereadores de São José dos Pinhais (Região Metropolitana de Curitiba. Os policiais salvaram Rita de Cássia Fagundes, que sofreu uma parada cardíaca, e de Viviane Alves de Oliveira, que sofreu princípio de infarto. As ações ocorreram em diferentes locais da cidade.

“Serei eternamente grata pelo que fizeram por mim. Estes dois homens fazem parte de uma corporação que possui outras tantas pessoas que salvam vidas diariamente”, disse Rita de Cássia. “Tive um princípio de infarto, mas graças aos policiais que chegaram a tempo hoje estou bem. Só posso agradecer”, afirmou Viviane.

Na Câmara de Vereadores, os dois militares foram homenageados com uma longa salva de palmas receberam um certificado em nome de todos os vereadores. “Estendo os parabéns a toda corporação. Os policiais merecem o reconhecimento e as honrarias pela atividade que desenvolvem”, disse o vereador Edson Dangui que propôs a sessão solene.