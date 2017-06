Uso de fogos de artifício tem regras

Junho é o mês em que festas tomam o Brasil para homenagear São João, Santo Antônio e São Pedro. Com origem na Europa, os festejos juninos e a culinária foram incorporados aos costumes dos povos indígenas e negros. Já os fogos de artifício, que embelezam a celebração, foram trazidos pelos chineses.

Apesar da tradição, o uso de fogos pode ser perigoso. Um levantamento da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT) constata que os acidentes com fogos de artifício triplicam no mês de junho devido às brincadeiras com fogueiras e fogos armazenados ou manuseados de forma equivocada ou irresponsável. Além dos traumas ortopédicos, são registrados nas emergências dos hospitais, neste período do ano, aumento dos casos de queimaduras, comprometimento das córneas, perdas de visão, lesões auditivas e até mortes.

A Bahia foi o estado com o maior número de casos em quatro anos, com 296 registros, seguido por São Paulo (289 casos), Minas Gerais (165), Rio de Janeiro (97). O Paraná entrqa na lista com 61 casos. Foram registradas 122 mortes nas duas últimas décadas, sendo 48 no Nordeste, 41 no Sudeste, 21 no Sul e 12 vítimas no Norte e Centro-Oeste.

Apesar de poderem ser manuseados por crianças e adolescentes, o uso dos fogos dos tipos A e B precisa ser monitorado por adultos. A venda desses artefatos a menores de 18 anos, fora da classificação de risco A, é expressamente proibida segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90).



Mesmo com a proibição do manuseio de fogos de artifício por menores de 18 anos, o levantamento da SBOT constatou que 23,8% dos acidentados estão nessa faixa etária. Em 45,2%, as vítimas dos artefatos têm entre 19 e 59 anos de idade e 28,8% têm mais de 60 anos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os acidentes mais comuns com os fogos são queimaduras e mutilações, havendo ainda riscos para audição e riscos de cegueira. Em relação a casas e florestas atingidas, a ocorrência mais comum é princípio de incêndio. Em caso de emergência, deve-se manter a calma e acionar imediatamente os bombeiros.

Dicas para uso dos fogos

Antes de comprar verifique a classificação do produto. siga as orientações do fabricante

Siga as recomendações de uso e idade na embalagem do produto

Nunca compre os fogos em locais clandestinos

Em caso de falha, não tente reutilizar o produto. Jogue água sobre o pavio por segurança

Nunca solte fogos embaixo de latas ou caixas

Nunca segure um rojão com as mãos. Utilizae sempre uma vara ou suporte

Jamais carregue fogos de qualquer tipo nos bolsos

Não solte balões, eles provocam incêndios. Nunca aponte os fogos para alguém

Tipos de fogos

Classe A - São fogos de vista com ausência de estampido com até 20 centigramas de pólvora. Podem ser utilizadas por crianças acima dos 12 anos, desde que acompanhadas pela supervisão de um adulto. São exemplos os balões pirotécnicos, bombinhas, traque carrepeta, entre outros

Classe B - Fogos de artifício com estampido, entre 21 e 25 centigramas de pólvora. São exemplos os "Pots-a-feu", "morteirinhos de jardim", "serpentes voadoras" e equivalentes

Classe C - Fogos de artifício com estampido. Contém entre 25 centigramas e 2,5 gramas de pólvora. De acordo com a definição do Regulamento R-105, não podem ser comprados por menores de 18 anos e sua queima depende de licença da autoridade competente, com hora e local previamente designados, nos casos de festa pública, em qualquer local, ou dentro do perímetro urbano. São exemplos os rojões com ou sem flecha, rojões com ou sem vara, etc

Classe D - Fogos com estampido, com acima de 2,5 gramas de pólvora. Só para adultos com qualificação para isso. São representados pelas baterias, morteiros etc