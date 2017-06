Pinhais faz primeira entrega da campanha do agasalho

Até o momento campanha arrecadou 18 mil peças (foto: PMP/Divulgação)

A Prefeitura de Pinhais fez ontem a primeira entrega da Campanha do Agasalho 2017, e beneficiou mais de 2.500 pessoas. A iniciativa, desenvolvida pela Secretaria Municipal de Assistência Social, continua, as doações podem ser feitas até o dia 3 de agosto. Neste ano, a Prefeitura de Pinhais, por meio da Secretaria de Assistência Social, realiza a Campanha do Agasalho com o tema “Campanha Viva Solidário – Doe Agasalhos e Cobertores”.

A entgrega de ontem aconteceu na Escola Municipal Lírio Jacomel. A campanha de 2017 iniciou há 37 dias, e neste período foram arrecadadas mais de 18 mil peças de roupas, cobertores, sapatos, entre outros donativos. Dispostos em 90 locais diferentes, os postos de arrecadação estão disponíveis em órgãos públicos, empresas, bancos, rádios e comércio em geral.

As entregas também foram feitas nos CRAS de cada região do município, atendendo uma média de 800 famílias, o que representa mais de 2.500 pessoas beneficiadas. A prefeita de Pinhais, Marli Paulino, destaca que a campanha continua, e as doações podem ser feitas até o dia 3 de agosto nos pontos de arrecadação disponíveis.