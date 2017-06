Cinquenta mil participam da abertura da Festa da Tainha

Uma multidão com 50 mil pessoas participou da abertura oficial da 7ª Festa Nacional da Tainha, em Paranaguá, na noite de quarta-feira, que teve apresentação de Luan Santana. Nem mesmo a garoa fina espantou o público de parnanguaras e caravanas de cidades vizinhas e até de Santa Catarina, fãs do cantor que está em turnê nacional com o show 1977.

A estimativa de público foi feita pela Secretaria Municipal de Segurança Pública. Uma mega estrutura foi armada na Praça de Eventos Mário Roque para a realização da festa, que segue até 8 de julho. Ficaram lotadas as 16 barracas dos pescadores de comunidades pesqueiras da baía de Paranaguá, Guaraqueçaba, Pontal do Paraná e da Barra do Sul, em Santa Catarina, que já começaram a servir a tainha.

Recheada — A tainha recheada é bastante consumida durante a festa e pode ser degustada pelo valor de R$ 55, com acompanhamento de arroz, salada e maionese. “O valor é bastante acessível e um prato como esse serve tranquilamente três pessoas. Continua sendo um dos preços mais baratos do litoral”, comentou o prefeito. O valor foi estipulado depois de reuniões com as famílias de pescadores.