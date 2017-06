Temperaturas ficam amenas no primeiro fim de semana de inverno

As temperaturas ficam amenas no Paraná a partir de hoje. Com a passagem da massa de ar mais fria, os próximos dias devem ser de pouco frio. Apenas na parte mais ao Sul do Estado as temperaturas mínimas ainda permanecem abaixo dos 10ºC, mas em todas as regiões deve ocorrer rápido aquecimento durante o dia. A partir da terça-feira, é possível que uma frente fria deixe o céu encoberto.

Em Curitiba, o sol apareceu por alguns instantes, ontem, mas hoje ele deve ser mais constante durante a tarde, apesar da grande cobertura de nuvens. Amanhã, o sol aparece entre poucas nuvens na Capital, e termômetros entre 11 e 20 graus. No domingo, o dia deve ser agradável também com sol e temperaturas variando entre 9 e 22 graus.