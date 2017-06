Fim de semana tem diversas atrações em Curitiba. Programe-se

O Imin Matsuri 2017, a festa da imigração japonesa no Brasil, acontece no sábado e domingo (foto: Franklin de Freitas)

A chegada do inverno também marca uma programação especial em junho e julho em um dos espaços mais tradicionais da Prefeitura. Nos próximos três sábados, acontecem o 2º Arraial Sustentável do Mercado Municipal de Curitiba. As atrações começam neste fim de semana. O local também receberá, amanhã, um evento que celebra um dos alimentos típicos do Paraná, o pinhão.

Mas este final de semana tem muitas outras atrações na cidade. No sábado e domingo, por exemplo, acontece a tradicional festa da imigração japonesa, o Imin Matsuri de Curitiba, que chega à 27ª edição. Também estão marcados eventos de doação animal, corrida no Autódromo de Pinhais, evento religioso no Santuário de Guadalupe e no Perpétuo Socorro, e até pedalada ambiental no domingo.

Arraial — Amanhã e nos dias 1º e 8 de julho, está programado o 2º Arraial Sustentável do Mercado Municipal de Curitiba. Das 9 às 17 horas, na Praça de Convivência (área onde estão as bancas de hortifrutigranjeiros), comerciantes estarão oferecendo produtos típicos de festas juninas, com uma decoração repleta de elementos típicos como bandeirinhas e chapéus.

Participam da ação: Puro coco (especializada em produtos à base do alimento, como balas, cocadas e doces), Empório D’Gust (queijos, vinhos, salames, doces e geleias), O Barracão - Produtos Coloniais, Furuta (cereais, ervas medicinais e especiarias), Amaroni - Gelado Gourmet (sorvetes) e Emporium Nattuvida (cereais, mel, frutas glaceadas e desidratadas, nozes, castanhas e granolas).

Festas juninas

Amanhã tem o Paraná Junino, no Bosque São Cristóvão, em Santa Felicidade, Curitiba, uma promoção do Sesc PR e a RPC. A festa começa às 14 horas. Além disso, que estiver passeando pelos shoppings da Capital, vai encontrar atividades com este tema, como é o caso do Muller, Estação e o Palladium. No Palladium, foi montado uma quermesse, com miniparque de diversões e as tradicionais brincadeiras que remetem às festas juninas.

Imin Matsuri

O Imin Matsuri 2017, a festa da imigração japonesa no Brasil, acontece no sábado e domingo, no Expo Renault Barigui. O evento acontece das 10 às 21 horas no sábado e das 10 às 18 horas no domingo. As atrações do palco terão início às 12h30 tanto no sábado quanto no domingo. Shows de taikô, apresentações de danças folclóricas e clássicas japonesas, karaokê (canção japonesa), além da apreciada culinária japonesa.

Pedalada pela despoluição

A campanha “+Vida no Rio Belém” promove no domingo, uma grande pedalada pelas ruas de Curitiba pedindo a despoluição do Rio Belém. Com o lema “Você quer ver o Rio Belém com vida?”, a concentração será a partir das 9 horas, no Jardim de Sofia, em frente ao Palácio das Araucárias, no Centro Cívico, ao lado das margens do Rio Belém. Serão ao todo 18 quilômetros até o Parque Náutico do Iguaçu, com duas paradas de observação no caminho.

Feira de Saúde

Amanhã, das 14 às 17 horas, o Centro Médico do Hospital São Vicente sedia uma Feira de Saúde, ofertando à população teste de glicemia, aferição da pressão arterial, massagem e dicas de qualidade de vida e alimentação. Os participantes também poderão descobrir sua Idade Biológica através de um teste. Não é preciso fazer inscrição prévia. A ação é promovida em parceria com a Igreja Adventista do Sétimo Dia e a Clínica Adventista de Curitiba.

Feiras de adoção

A Rede de Proteção Animal é uma das apoiadoras do evento de adoção Amigo dos Animais, que acontece na tarde de amanhã, na Praça Zumbi dos Palmares, no Pinheirinho. Os cães e gatos estarão disponíveis para adoção das 13 às 17 horas. No domingo, o O Grupo Adote com Consciência realiza um evento no Dia Mundial Fusca 2017, na Rodovia BR-116, 18.805, no Pinheirinho, das 10 às 17 horas. Chance de ver carros antigos e ainda escolher um animalzinho.

24 Horas de Oração

Mais de 40 mil pessoas são esperadas durante a décima primeira edição das “24 Horas em Oração”, evento que é comandado pelo padre Reginaldo Manzotti e acontecerá de forma ininterrupta amanhã e no domingo. Será a 11ª edição do evento. No Santuário do Perpétuo Socorro, no Alto da Glória, também prossegue a Festa Santuário , que começou no domingo passado e segue até o dia 27. No domingo acontece a ação “Pedalando e Caminhando com Maria”.

Endurance

Os interessados em participar da 2ª etapa da temporada 2017 do Campeonato Brasileiro de Endurance Dopamina, que acontece amanhã, em Curitiba, podem levar 1 peça de roupa ou 1 quilo de alimento não perecível para os programas sociais do Provopar Estadual. O evento tem treinos já a partir de hoje, no Autódromo Internacional de Pinhais. A prova é promovida pela Associação de Pilotos de Endurance, Daniel Procópio Motorsport e Força Livre Motorsport.

Mercado Municipal

Amanhã acotnece o 2º Arraial Sustentável do Mercado Municipal de Curitiba. O local também receberá um evento que celebra um dos alimentos típicos do Paraná, o pinhão, com aulas show de receitas com pinhão, a semente da araucária. Também tem o lançamento de um livro sobre a Araucária. Das 9 às 17 horas, na Praça de Convivência (área onde estão as bancas de hortifrutigranjeiros), comerciantes estarão oferecendo produtos típicos de festas juninas