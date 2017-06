Vestido curto, moda real no verão italiano

Acessório de verão Acessório básico das francesas e italianas, as faixas de cabeça são super usadas em dias bem quentes. Ajudam a enfeitar e refrescar. Inclusive, a moça da foto abriu a própria marca aqui na Itália, se chama Maddalena Vidale. (foto: Ana Clara Garmendia)

Estou em Bergamo, interior da Itália, uma cidade com cerca de 3 mil anos antes de Cristo, no norte do país. Aqui é a Lombardia, exatamente 40 e alguns quilômetros de Milão. O verão europeu está batendo todos os recordes de calor – enquanto escrevo este texto, faz 34 graus.

Em Paris, os termômetros batem índices tão altos de calor apenas comparados aos ocorridos em 1872. “Caldo, caldo!”, dizem os italianos. “Il fait très chaud!”, dizem os franceses.

As ondas de calor pegam os europeus de surpresa. É hora de ousar. Todos aproveitam para tirar a roupa, usar peças leves e lançar mão de adereços, penteados, mesmo se a gente não consegue pensar muito, tamanho calor que faz.

Uma das peças mais usadas pelas mulheres, moças, meninas é o vestido curto, florido e com as mangas vazadas. Arrumar-se agora tem mais a ver com mostrar o corpo, nossa morfologia, então é ele que faz a parte principal. Se ele está em forma, tudo cai bem. Do vestido campeão ao insistente shortinho jeans justo no bumbum. Aqui, o que vale no momento é se refrescar.

A roupa perde a importância e é hora de acessórios como faixas de cabelo, óculos coloridos e, pasmem, muito perfume! Claro, desculpem a intromissão, mas na França ou na Itália, todos tomam banho inverno e verão e, suam, fedem, dormem, comem, choram e dão boas risadas, afinal, aqui também é terra. E todos são humanos! Câmbio; vou desligar e tomar uma ducha linda para depois curtir um sorvete nas escaldantes ruas italianas. Arrivederci!

Traje made in Italy

O look certeiro das belas e alegres italianas: camiseta branca básica, shorts ou saia curta florida.

Sporty style primaveril

Os vestidos curtinhos, frescos e floridos vão bem com tênis esportivos ou com os clássicos All Star brancos, como na outra foto.

