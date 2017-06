Primeira casa completa de E-Sports do Brasil, inaugura em Curitiba

Thiago Penteado, CEO do novo Cooldown E-Sports n’ Burgers, anuncia a inauguração da única casa de experiência completa em E-Sports do Brasil, em Curitiba, no próximo dia 29. O novo empreendimento pretende ser um mix de arena e hamburgueria temática, com a mais alta tecnologia, ao melhor espírito gamer. A localização será revelada ao público em uma espécie de gincana pela cidade, que terá como prêmio ingressos para o pré-lançamento ou, como eles chamam, “Beta”. “O mercado de E-Sports ainda é muito embrionário e carente. Foi pensando em criar um ponto de encontro para praticantes de E-Sports que a Cooldown surgiu. Com o conceito de entregar uma experiência completa, o projeto se desenvolveu unindo tudo que os entusiastas querem com um ambiente temático inspirado nos principais jogos da atualidade e nas melhores cadeias de restaurantes temáticos do mundo”, afirma Penteado. A arena possui 12 computadores, seis em cada cabine, todos montados com um objetivo: entregar qualidade e alto desempenho, desde o processador ao teclado e mouse.

Quase 70% do PIB de Curitiba circula pelos eventos do Clube Curitibano

O Clube Curitibano é considerado um dos locais no Paraná que mais geram negócios aos seus associados. “O clube foi fundado por barões no tempo do Império e naquela época a importância dada ao social era muito grande. Hoje isso se equilibrou, com a tríade cultura, social e esporte. Eu noto que o associado que vem semanalmente aos nossos eventos faz um networking muito relevante, com troca de ideias, diálogo constante e, consequentemente, isso pode acarretar em bons negócios fechados nessa verdadeira cidade que é o Clube Curitibano, com seus 31 mil ‘habitantes’”, conta o presidente Renato Ramalho. Além disso, ele dá um dado interessante apontado por uma agência de publicidade contratada pelo Clube Curitibano. “Essa levantamento revelou que 67% do PIB de Curitiba circula entre os associados do clube, uma marca muito expressiva e que nos deixa bastante satisfeitos”, completa o presidente.

Balanço

A Associação Comercial do Paraná (ACP) realizou em sua sede o evento que reuniu autoridades e convidados para apresentar e dar posse aos novos membros da Câmara Setorial de Decoração, que tem como objetivo promover a defesa dos interesses da atividade empresarial e profissional do setor representado, além de cumprir a função de órgão consultivo da ACP e de formular estudos e recomendações em questões específicas. Para Fabio Mendes, da Mendes e Gunter, revendedora exclusiva da Rudnick Projetados em Curitiba, o convite surgiu de uma parceria com Daniele Steindorf e Paulo Maurício Dorta, que também foram empossados no evento como coordenadores.