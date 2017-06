O Brunch mais charmoso da cidade

Ariadne Loureiro (no meio), Eduarda Camargo e a chef patissiêr Sirlene Alvim(direita) são as proprietárias do Papôla (foto: Bárbara Magalhães)

O Papôla Bistrô é um lugar super charmoso e encantador , do ladinho da feira do Juvevê, com um cardápio para lanches rápidos, almoços, café da tarde e um brunch incrível, que acontece todos os sábados.

O brunch começa com espumante e frutas

São deliciosas surpresas que chegam durante o brunch, que funciona das 10h às 15h, com um menu pra lá de gostoso. Uma taça de espumante, começa fazendo as honras, na sequência, frutas da estação, ovos Benedict (ovos pochê sobre bacon e cama de espinafre em fatia de pão rústico e molho holandês, gaspacho, três tipos de pães (focaccia, sanduíches com vários recheios e torradas rústicas, caldinho quente do dia, e para fechar, bolos e doces, acompanhados de um café ou chá quente. O valor por pessoa do menu completo é de R$42. Garanto que você vai adorar, pois tudo que é feito com carinho e amor, fica muito bom!

PAPÔLA Bistrô-café

Rua Barão dos Campos Gerais, 355, loja 38 - Juvevê

Funciona: ter a sex, das 10h30 às 19h; sábados, das 9h às 16h. Telefone: (41) 3512-4904 -Formas de pagamento: dinheiro, cartão débito

fotos Bárbara Magalhães