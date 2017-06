Morte de líder do EI é 'muito provável', diz chancelaria da Rússia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A chancelaria da Rússia disse nesta quinta-feira (22) ser "muito provável" que o líder da organização terrorista Estado Islâmico, Abu Bakr al-Baghdadi, tenha morrido em um bombardeio na Síria em maio, informou a agência de notícias russa RIA. No entanto, não foram oferecidas evidências sobre a possível morte de Baghdadi. Na semana passada, quando o Ministério da Defesa russo anunciou que pode ter matado o líder do EI em um ataque aéreo na cidade de Raqqa, bastião da milícia na Síria, o Kremlin e os Estados Unidos afirmaram que não poderiam confirmar a informação. Em 2014, após o EI tomar a cidade iraquiana de Mossul, Baghdadi proclamou um califado em partes da Síria e do Iraque. Desde então, seu paradeiro é desconhecido.