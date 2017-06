Premiação da Dupla Sena e da Timemania acumula

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nenhum apostador acertou as seis dezenas das duas faixas do concurso 1.658 da Dupla Sena. O prêmio estimado para o próximo sorteio é de R$ 1.900.000,00. Os números sorteados nesta quinta-feira (22), em Campina Grande (PB), foram: 1º sorteio - 09, 16, 17, 21, 23 e 46; 2º sorteio - 01, 09, 12, 15, 34 e 35. Confira o rateio oficial: 1º Sorteio Sena - 6 números acertados - Não houve acertador Quina - 5 números acertados - 11 apostas ganhadoras, R$ 6.210,27 Quadra - 4 números acertados - 1059 apostas ganhadoras, R$ 73,72 Terno - 3 números acertados - 19375 apostas ganhadoras, R$ 2,01 2º Sorteio Sena - 6 números acertados - Não houve acertador Quina - 5 números acertados - 8 apostas ganhadoras, R$ 7.685,21 Quadra - 4 números acertados - 950 apostas ganhadoras, R$ 82,18 Terno - 3 números acertados - 18321 apostas ganhadoras, R$ 2,13 TIMEMANIA Nenhum apostador acertou as sete dezenas do concurso 1.047 da Timemania. O prêmio estimado para o próximo sorteio é de R$ 600.000,00. Os números sorteados nesta quinta-feira (22), em São Paulo, foram: 06, 15, 23, 32, 57, 62 e 76. Confira o rateio oficial: 7 números acertados - Não houve acertador 6 números acertados - 5 apostas ganhadoras, R$ 17.281,13 5 números acertados - 131 apostas ganhadoras, R$ 942,26 4 números acertados - 2710 apostas ganhadoras, R$ 6,00 3 números acertados - 25856 apostas ganhadoras, R$ 2,00